Данияр Елеусинов проведет свой первый за два года бой в декабре

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер, экс-чемпион мира IBO в полусреднем весе и олимпийский чемпион-2016 Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) проведет свой первый бой с декабря 2021 года.

«Казахский гром» возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA» в Астане 15 декабря, который пройдет в формате «Казахстан vs. мир». Соперником Данияра станет Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР. Организатором мероприятия является IBA, поэтому поединок, вероятнее всего, не войдет в профессиональный рекорд бойцов.

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