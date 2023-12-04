Экс-тренер Головкина о бое Бенавидес – Чарло: «Давид будет Джермаллу не по зубам»

Тренер Абель Санчес, в прошлом работавший с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, дал прогноз на потенциальный поединок Давида Бенавидеса с Джермаллом Чарло.

— Побьет ли Бенавидес Чарло? Думаю, да. Мне кажется, их бой продлится раунда на 3-4 дольше, чем поединок Дэвида с Деметриусом, но я считаю, что Дэвид будет Джермаллу не по зубам, — сказал Санчес в интервью Fight Hub TV.

В конце прошлого месяца Бенавидес в шестом раунде остановил прежде непобежденного Деметриуса Андраде, тогда как Чарло единогласным решением судей взял верх над братом Давида Хосе Бенавидесом-младшим.

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