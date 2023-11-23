Алимханулы о бое с Джермаллом Чарло: «Я могу легко его нокаутировать»

Теги бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном бое с Джермаллом Чарло.

«Чарло? Я могу легко его нокаутировать! Если будет бой с Чарло, ни у кого не будет вопроса: «Может ли Жанибек его выиграть?».

В крайнем случае будет только вопрос: «В каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его?».

Я сейчас на своем пике! Прямо сейчас ни один боксер не имеет шансов против Qazaq style!», — написал Алимханулы.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий