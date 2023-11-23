Алимханулы о бое с Джермаллом Чарло: «Я могу легко его нокаутировать»
Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном бое с Джермаллом Чарло.
«Чарло? Я могу легко его нокаутировать! Если будет бой с Чарло, ни у кого не будет вопроса: «Может ли Жанибек его выиграть?».
В крайнем случае будет только вопрос: «В каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его?».
Я сейчас на своем пике! Прямо сейчас ни один боксер не имеет шансов против Qazaq style!», — написал Алимханулы.
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