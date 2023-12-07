Нурбек Кабдрахманов о победе над Эминовым: «Вовремя остановили бой, он хорошие удары пропускал»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о победе над россиянином Мухаммедом Эминовым на турнире Naiza 55 в Астане.

«Эмоции зашкаливают, конечно. Пока не знаю толком, что говорить, что сказать… Да, я считаю, вовремя остановили поединок, потому что хорошие удары соперник пропускал. Думаю, дальше продолжать не стоило бы».

Кабдрахманов победил Эминова техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом Naiza FC в полулёгком весе.

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