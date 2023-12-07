Жалгас Жумагулов о победе Нурбека Кабдрахманова: «Больше за него переживал, он заслужил пояс»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15-9) о победе Нурбека Кабдрахманова в поединке за титул лиги NAIZA в полулегком весе:

«Я больше не за себя переживал, а за Нурбека. Очень рад, что он выиграл. Он очень достойный и воспитанный парень. Он заслужил этот пояс»

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