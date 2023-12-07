Айбек Шокпутов о победе Нурбека Кабдрахманова: «Все прошло так, как планировали»

Айбек Шокпутов выссказался о поединке своего подопечного Нурбека Кабдрахманова (9-2) против россиянина Мухаммеда Эминова (18-2):

«Все прошло так, как и планировали. То, что сделал Нурбек — это была заготовка. Мы примерно понимали, что соперник будет бороться, разобрали стиль его борьбы. И соответственно, искали варианты для нейтрализации его борьбы. Важным моментом, помимо физической и тактической подготовки, общей стратегии, была психологическая составляющая. Чтобы Нурбек не проиграл ему в ментальном плане. Если человек в этом состоянии засомневается, то на бой уже можно не выходить. Нурбек был уже подготовлен ко всем психологическим сложностям. Очень рад за него»

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»