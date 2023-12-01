Нурбек Карабала о бое Эминов – Кабдрахманов: «Что победа даст Нурбеку? Его акции вырастут в 3 раза»

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своими ожиданиями от боя в полулегком весе между Нурбеком Кабдрахмановым и Мухаммедом Эминовым:

«Эминов 4 раза защищал титул Fight Nights, он очень сильный, стабильный боец. Нурбек Кабдрахманов – бывший чемпион NAIZA, идет на хорошей победной серии. Но таких имен как Эминов, у него никогда не было. Многие говорят, что Нурбек должен попасть в ТОП мирового рейтинга, этот бой станет для него проверкой. Конечно, исходя из бэкраунда Мухаммеда, преимущество на его стороне. Это хороший шанс для Нурбека. Большинство фанатов и экспертов считают, что победит Эминов, но когда ты побеждаешь в статусе андердога, то это большой скачок для твоей карьеры. Что победа даст Нурбеку? Его акции вырастут в 3 раза, он станет намного медийнее и намного востребованнее, но Мухаммед очень сильный соперник»

Бой состоится на турнире NAIZA 55 в Астане.

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