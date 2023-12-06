Нурбек Кабдрахманов – новый чемпион NAIZA в полулегком весе

В Астане на турнире NAIZA 55 был разыгран вакантный титул чемпиона в полулегком весе.



Казахстанец Нурбек Кабдрахманов одержал досрочную победу над Мохаммедом Эминовым и стал новым чемпионом NAIZA.

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