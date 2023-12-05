Жумагулов о смене соперника: «Мне все равно, с кем драться»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов прокомментировал смену соперника перед боем на турнире Naiza 55.

– До этого времени вы готовились к бою с Яго Рибейро. Однако бразилец не сможет принять участие в бое в связи с операцией на глаз. Теперь, вашим новым соперником стал Масато Накамура. Успели ли к нему подготовиться и что вы знаете о нем?

– Честно говоря, мне все равно, с кем драться. Я не смотрю бои, поэтому смена соперника не меняет мой настрой. У меня сейчас все хорошо. Дай бог, завтра победу. По контракту у меня только один бой с ММА-промоушеном Naiza. После этого боя примем решение. Не хочу забегать вперед, – сказал Жумагулов.

Бой Жумагулов – Накамура пройдет 6 декабря в Астане.

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