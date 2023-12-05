Жалгас Жумагулов о подготовке к бою на NAIZA 55: «На бой выйдет старый добрый Жако»

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал о весогонке и своей форме перед боем на NAIZA 55:

«В последние годы у меня весогонка проходит хорошо, за час согнал последние 3 кг. Я провел лагерь дома, в Америке мне не хватало хороших тренеров по физ подготовке, сейчас же я занимался со своими тренерами, так что на бой выйдет старый добрый Жако»

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