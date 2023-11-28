Жумагулов о подготовке к бою с Накамурой: «Сейчас больше отработок»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к поединку против японца Масато Накамуры:

«Форма у меня отличная, хорошая, Альхамдулиллях. Сейчас уже перешли на одни тренировки — больше отработок. Весогонка, короче. Не, бои соперника я так и не смотрел. Смысл смотреть, если они все равно все снимаются?!

Сейчас одного будешь изучать — выйдет другой. Я уже сколько раз сталкивался с этим… По ходу боя уже пристреляюсь, короче, ИншАллах»

Поединок Жумагулов (14-9) — Накамура (9-7) пройдёт 6 декабря на турнире Naiza FC 55 в Астане.

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