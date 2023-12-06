Асу Алмабаев о следующем сопернике: «Бойцы, которые дерутся в UFC, никак не могут быть слабыми»

Боец UFC Асу Алмабаев (18-2) рассказал о своем следующем сопернике в американском промоушене. Ранее стало известно, что казахстанец встретится с американцем Си Джеем Вергарой (12-4-1).

– Соперник хороший, он выиграл два последних боя. Разносторонний боец, всесторонне развитый. У него много сильных качеств, но мы все это изучили. Надеемся добиться победы.

- Вергара провел уже пять боев в UFC, выиграв три из них. При этом он уже уступал твоему предудыщему сопернику Осборну. Как считаешь, справедливо ли, что тебе дали не столь рейтингового соперника?

– Те бойцы, которые дерутся в UFC, никак не могут быть слабыми. Это лучшие бойцы со всего мира. В спорте бывают победы и поражения. Иногда кто-то готовится лучше и побеждает. Недооценивать оппонента ни в коем случае нельзя. Нужно идти постепенно.

У меня были еще предложения, чтобы провести бои в этом году, но из-за травм не сложилось. В следующем, 2024-м, надеюсь войти в топ-5 и приблизиться к титулу, – сказал Алмабаев.

Бой Алмабаев – Вергара состоится 9 марта на турнире UFC 299 в Майами (США)

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