Тренер Алмабаева о следующем сопернике Асу: «У нас в команде не выбирают соперников, Асу тем более»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев о предпочтении по следующему сопернику бойца в UFC:

«Кого организация даст, с тем и будет бой. У нас в команде ребята не выбирают соперников, Асу тем более не будет»

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою