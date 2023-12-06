Асу Алмабаев проведет следующий бой в марте

Казахстанец Асу Алмабаев может следующий бой провести 9 марта против американца Сиджея Вергары.

Об этом сообщила официальная страница команды Асу Dar Team.

Вергара в UFC провел 5 боев (3-2), в том числе с экс-соперником Асу Оди Осборном, которому проиграл решением.

Асу идет сейчас на серии из 14 побед.

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