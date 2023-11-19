Нурбек Кабдрахманов обратился к финалисту гран-при Bellator: «Потрясающий бой»
Претендент на титул лиги NAIZA в полулегком весе Нурбек Кабдрахманов через социальные сети обратился к финалисту гран-при Bellator Александру Шаблию:
«Потрясающий бой! Паррумпа, Александр Шаблий, поздравляю»
Шаблий в полуфинале гран-при выиграл единогласным решением судей у экс-чемпиона лиги Патрики Фрейре.
Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ
Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»
Комментарии