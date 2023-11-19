Нурбек Кабдрахманов обратился к финалисту гран-при Bellator: «Потрясающий бой»

Претендент на титул лиги NAIZA в полулегком весе Нурбек Кабдрахманов через социальные сети обратился к финалисту гран-при Bellator Александру Шаблию:

«Потрясающий бой! Паррумпа, Александр Шаблий, поздравляю»

Шаблий в полуфинале гран-при выиграл единогласным решением судей у экс-чемпиона лиги Патрики Фрейре.

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