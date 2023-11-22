Нурбек Кабдрахманов о подготовке к бою с Эминовым: «Весогонка давно уже началась, идет хорошо»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов (8-2) рассказал о подготовке к поединку за чемпионский титул Naiza в полулёгком весе против россиянина Мухаммеда Эминова (18-1):

«Подготовка хорошо идет. Весогонка давно уже началась — все заранее. Как говорится, в нашем случае — чем раньше, тем лучше. Как всегда — 10 кг гоняем. Без изменений — готовлюсь в своем родном городе Актобе в зале «Еркин куш»»

Поединок Кабдрахманов — Эминов пройдет 6 декабря на турнире Naiza 55 в Астане.

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