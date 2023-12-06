Шон Бреди приблизился к Шавкату Рахмонову

UFC обновила рейтинги, изменения коснулись и полусреднего веса, в котором выступает казахстанец Шавкат Рахмонов.

«Номад» остался на пятой строчке рейтинга, а к нему приблизился Шон Бреди, который теперь на 7 строчке. По 1 месту в рейтинге потеряли Висенте Люке и Джефф Нил.

Бреди на последнем турнире UFC финишировал Келвина Гастелума.

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