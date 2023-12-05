Томпсон про ожидания от боя с Рахмоновым: «Я не думаю, что Шавкат будет обмениваться бомбами со мной»

Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0)

«Я не думаю, что Шавкат будет стоять и обмениваться бомбами со мной — я думаю, очевидно, он пробьет, а потом попытается перевести бой в партер. Но он из тех парней, которые пытаются финишировать соперника. Но я бы предпочел уйти так на щите, чем если кто-то будет там меня держать — вы понимаете, о чем я? Знаете, какое худшее чувство? Когда после боя ты идешь в аэропорт, а у тебя — ни шишки, ни синяка, ни боли. Ничего, что напоминало бы о прошедшей битве. После боев с Белалом [Мухаммадом] и Гилбертом [Бернсом] у меня, напротив, было лучшее чувство: на следующий день я с трудом доковылял до аэропорта! И люди такие смотрят на меня: «Что случилось с этим парнем вчера вечером?» (смеется). Но это реально крутое ощущение — как будто ты прошел битву, войну. Ты выжил — не важно, выиграл или проиграл, ты все еще здесь. Именно такого я жду от боя с Шавкатом»

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