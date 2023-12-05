Стивен Томпсон о планах после боя с Рахмоновым: «Я хочу боя за титул»

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Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) рассказал о своих дальнейших планах после боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0)

«Я выйду и покажу UFC и всем фанатам, на что я способен даже в 40 лет. Вы же знаете, я хочу боя за титул — ну, или хотя бы претендентский бой за первый номер. В полусреднем весе есть и другие сильные парни — например, Иэн Гэрри, Висенте Луке... Еще у нас есть чемпионский бой, в котором Колби Ковингтон — он получает уже третий бой за титул, это безумие — сразится с Леоном Эдвардсом. Так что определенно я буду очень внимательно следить за этими парнями»

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