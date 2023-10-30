Команда Ангелины Лукас подали протест на результат боя за титул WBC

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) сделала новое заявление после проигранного поединка с чилийкой Даниэлой Асенхо (15-3-3, 2 КО) на вечере бокса в Стамбуле (Турция):

«Спасибо всем за поддержку! Мы подали протест. Из 10 раундов я выиграла 7 раундов точно, но судейские записки изменили, как только завершился бой изменили... И к тому же, соперница стояла в крови последние 3 раунда, как такое возможно... Нет слов! Будет реванш!»

Напомним, что для Ангелины Лукас это поражение стало первым на профи-ринге. Что касается ее соперницы, то Даниэла Асенхо одержала пятнадцатую победу в карьере из завоевала вакантный пояс чемпионки WBC Silver в легчайшем весе.

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»