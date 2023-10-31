Ангелина Лукас о первом поражении в профи: «Я вывихнула ногу за 10 минут до боя»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас призналась, что вышла на бой за титул WBC Silver в наилегчайшем весе против чилийки Даниэлы Асенхо в Стамбуле с травмой.

Поединок состоялся накануне и завершился спорной победой Асенхо решением судей. Ангелина не согласилась с вердиктом и заявила, что ее команда подала протест на результат.

«Я вывихнула левую ногу за 10 минут до боя. Мы были лучше подготовлены к этому бою. Из-за этого я не смогла показать тот бой, который хотела, Несмотря на то, что произошло, я сделала все, что могла и сражалась как воин все 10 раундов. И делала все для победы, но все же я не могла двигаться на ногах как положено... несмотря на эту ситуацию, все равно соперник не оказала мне большого сопротивления. На крайних раундах я сломала ей нос!

Не очень хороший день для меня и команды... но такое случается ... Слава Богу, за то что несмотря на травму дал мне сил сражаться все 10 раундов...», — написала в Instagram Stories Лукас.

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