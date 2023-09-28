Николай Самусев о возвращении в октагон: «Если предложат интересного соперника, полный газ»
Экс-чемпион лиги NAIZA Николай Самусев высказался о своем возвращении в октагон:
«Поступило предложение от «Наше дело», есть предложение от NAIZA. Но я говорил, что не хочу драться с казахами. Если предложат интересного соперника, то полный газ»
Самусев пропустил уже больше года из-за проблем с коленом.
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