Николай Самусев о бое в BRAVE CF: «Закатим красивую рубку»

Казахстанский боец ММА Николай Самусев рассказал о деталях предстоящего поединка против кыргызстанца Адилета Нурматова:

«Да, должен провести 5 декабря бой в BRAVE CF против Адилета Нурматова из Кыргызстана. По поводу соперника могу сказать, что боец довольно-таки сильный, опытный оппонент. В основном, борется. Думаю, мы с ним закатим красивую рубку».

Самусев (8-0) из-за травмы не проводил поединки с ноября 2021 года, из-за чего лишился титула чемпиона Naiza FC в полулегком весе.

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