Николай Самусев проведет бой в BRAVE

Непобежденный казахстанский боец Николай Самусев (8-0) свой следующий бой проведет в лиге BRAVE против кыргыза Адилета Нурматова.

Николай не дрался более двух лет из-за травмы, по причине чего лишился пояса NAIZA в полулегком весе.

Нурматов идет на серии из пяти побед в лигах Open FC и One FC.

Бой состоится 5 декабря.

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