Николай Самусев проведет бой в BRAVE
Непобежденный казахстанский боец Николай Самусев (8-0) свой следующий бой проведет в лиге BRAVE против кыргыза Адилета Нурматова.
Николай не дрался более двух лет из-за травмы, по причине чего лишился пояса NAIZA в полулегком весе.
Нурматов идет на серии из пяти побед в лигах Open FC и One FC.
Бой состоится 5 декабря.
Потасовка с другом Хабиба, съемки в кино, бои без правил – это все легенда MMA из Казахстана
Камил Гаджиев о Дамире Исмагулове: «Он в Казахстане популярен. На всей остальной территории он не так известен»
Пэдди Пимблетт о Рахмонове: «Если Шавкат победит «Вандербоя», то можно устроить бой с Эдвардсом»
Комментарии