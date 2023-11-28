Николай Самусев проведет бой в BRAVE

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Brave Combat Federation Николай Самусев Спорт Казахстана

Непобежденный казахстанский боец Николай Самусев (8-0) свой следующий бой проведет в лиге BRAVE против кыргыза Адилета Нурматова.

Николай не дрался более двух лет из-за травмы, по причине чего лишился пояса NAIZA в полулегком весе.

Нурматов идет на серии из пяти побед в лигах Open FC и One FC.

Бой состоится 5 декабря.

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