Чемпион NAIZA Самусев о бое в «Наше Дело»: «Ориентировочно 12 октября. Я выхожу за победой»

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион NAIZA Николай Самусев рассказал, что готов провести поединок против россиянина Максима Намитова в промоушне «Наше Дело»:

«Сейчас еще идут у нас переговоры немного по бою, потому как Максим Намитов, может быть, пока не готов принять. Но, ориентировочно, на 12 октября. Соперник сильный, если он владеет поясом. Это о чём-то говорит. Свои шансы оцениваю — стопроцентно победа. Я выхожу всегда только за победой».

На счету Самусева пять побед в пяти поединках, у Намитова — шесть выигрышей в шести боях.

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