Сайран Нурданбек проведет бой с непобежденным Амилом

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10 февраля этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (39-11) подерется с непобежденным бойцом из США Хайдером Амилом (8-0).

Нурданбек последний свой бой в августе проиграл досрочно американцу Стиву Гарсии (14-5).

До этого у Сайрана была и серия из трех побед. Сейчас у него рекорд в UFC – 3-2.

Хайдер пробился в UFC через «Шоу претендентов Даны Уайта», где в августе решением победил англичанина Эмраха Сонмеза.

Бой с Сайраном будет для него дебютом в лиге

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