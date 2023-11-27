Тренер Шавката Рахмонова о сроках чемпионского боя: «Две победы могут гарантировать поединок за пояс UFC»

Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с Шавкатом Рахмоновым, рассказал о сроках чемпионского боя казахстанского бойца.

— Многих волнует вопрос — когда уже Шавкат Рахмонов будет биться за титул чемпиона UFC?

— Понять болельщиков можно. Но и они должны с пониманием относиться к тому, что это высшая лига и терпение — это очень важный аспект, когда ты идешь к вершине. Поверьте у спортсмена не меньше возникает такой вопрос. Думаю, что это лишний повод поддержать бойца и с пониманием отнестись. Говоря о приблизительной картине в этом дивизионе — думаю, если все будет благополучно, то два победных боя могут гарантировать поединок за пояс UFC, – отметил Сапаров.

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