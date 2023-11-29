Кайсар Максат проведет бой с дебютантом UFC

14 января этнический казах Кайсар Максат (9-3) подерется с австралийцем Томом Ноланом (6-0).

Последний раз Кайсар дрался в мае, где уступил россиянину Вячеславу Борщеву (7-3). Сейчас у него в UFC рекорд 1-2.

Для Нолана этот бой будет первым в UFC. В лигу он попал через «Шоу претендентов Даны Уайта» – в августе нокаутировал австрийца Богдана Града (12-2).

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