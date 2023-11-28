Ветеран UFC Метт Браун о бое Томпсон – Рахмонов: «Шавкат будет сокращать дистанцию между ними, оказывать мощное давление, действовать агрессивно и задаст ему хорошую трепку»

Ветеран ММА из США Мэтт Браун поделился мнением о бое между Стивеном Томпсоном и Шавкатом Рахмоновым:

«Вандербой» — один из тех ребят, с которыми нужно драться правильно, в противном случае он вас достанет. Кевин Холланд это понял и смог его победить. В 90 из 100 случаев «Вандербой» будет сражаться с вами в стойке и не просто сражаться, а навязывать вам дистанционный бой. Он будет давать вам пространство, чтобы применить свою технику, а также будет применять ее сам. А там уж посмотрим, чья возьмет.

Когда я дрался с «Вандербоем», я как будто открыл его волшебную шкатулку. Я понял, как с ним надо биться. Нужно идти вперед и хорошенько прикусить свою капу. Вы можете пропустить пару ударов, но главное — не давать ему дистанцию, где он может выполнять вертушки и молниеносные атаки, где он может «танцевать» на своих быстрых и длинных ногах. Надо напирать на него, при этом даже не обязательно переводить в борьбу.

Все говорят, что я просто боролся с ним. Я перевел его — думаю, три или четыре тейкдауна были с подсечек, в стиле муай-тай. Вот так и нужно делать. Необходимо быть прямо у него перед носом. Парни с таким стилем, как у Томпсона, не очень хорошо с подобным справляются. Они изматывают себя, постоянно пытаясь создать для себя пространство. Так и надо с ними драться, это что-то вроде инструкции.

Вся игра «Вандербоя» заключается в том, как навязать свою волю, направив вас к своей силе. Но я не думаю, что Шавкат станет играть с ним в эту игру. Мне кажется, Шавкат будет сокращать дистанцию между ними, оказывать мощное давление, действовать агрессивно и задаст ему хорошую трепку. Мораль истории в том, что лично я очень сильно отдаю предпочтение Шавкату»

Шавкат сразится со Стивеном в рамках ивента UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

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