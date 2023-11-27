Тренер Рахмонова о победе Шавката в спарринге над чемпионом Bellator: «Тренировочный процесс и реальный бой — это две разные вещи»

Теги UFC MMA Bellator Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с Шавкатом Рахмоновым, прокомментировал спарринг казахстанца с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.

— В сети было видео спарринга Рахмонова и Джейсона Джексона, который позже стал чемпионом Bellator. Шавкат получается выиграл это противостояние?

— Нужно не забывать что тренировочный процесс и реальный бой — это две разные вещи. Джейсон является, на мой взгляд, одним из самых разносторонних бойцов в зале, и иметь такого спарринг партнера для Шавката это огромный плюс. Что касается конкретного эпизода, то да, Шавкат провел техническое действие и забрал баллы. Но это не означает, что Рахмонов стал чемпионом «Bellator», как некоторые писали в комментариях.

На тренировках мы каждый день видим, как кто-то у кого-то забирает тот или иной эпизод и бывает, что начинающие могут быть в моменте сильнее бойцов UFC, – отметил Сапаров.

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