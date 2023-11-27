Саид Сапаров о бое Рахмонов – Махачев: «Думаю, о таких поединках говорить рано»

Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с Шавкатом Рахмоновым, оценил шансы казахстанца в бою с Исламом Махачевым.

— Для этого конечно нам нужно увидеть Ислама в этом весе и тогда уже можно будет рассуждать. Одно дело, когда чемпион как Ислам переходит в категорию выше и бьется с чемпионом не рискуя своим поясом, а другое дело, когда он полностью переходит в дивизион и встречается с кем то из топов как Шавкат. Думаю, о таких поединках говорить рано, – отметил Сапаров.

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