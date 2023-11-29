Лига OCTAGON ввела право на апелляцию решения судей

Казахстанская лига OCTAGON официально уведомила всех бойцов лиги, о том, что они совместно с Федерацией ММА вводят право на апелляцию решения судей.

Команда и сам боец в праве в течение 24 часов по окончании поединка подать апелляцию на спорное на их взгляд решение, при этом лига оставляет за собой право не изменять решение судейской коллегии.

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