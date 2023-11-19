Аян Турсын – новая чемпионка лиги OCTAGON

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанская девушка-боец Аян Турсын (4-0) сразилась с россиянкой Мариной Шутовой (5-2-1) в главном бою турнира по смешанным единоборствам Octagon 52 в Алматы.

На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе. Бой продлился всю отведенную дистанцию в пять раундов и закончился победой Турсын единогласным решением судей.

Таким образом, Аян Турсын одержала пятую победу в профессиональной карьере и завоевала вакантный чемпионский пояс.

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