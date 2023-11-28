Мурад Абдурахманов о следующем бое: «Дают бой с бразильцем Аланом Силва»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов рассказал о возвращении в октагон:

«Мне 23 декабря бой дают в лиге OCTAGON с бразильцем по имени Алан Силва. Сейчас прохожу подготовку. Такой крепкий соперник, неплохой. Как раз хороший оппонент для дебюта после полуторагодичного простоя.

Честно говоря, соскучился по октагону. Хочу вот выйти. Засиделся уже… Полтора года не мог никак подраться. Два раза бой отменялся у меня, соперника не могли найти… В другой лиге, правда. 23-го хочу выйти, немного с себя пыль стряхнуть — и дальше за поясом пойти»

1 ноября Абдурахманов (8-2) подписал контракт с OCTAGON на четыре боя.

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