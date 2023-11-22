Дамир Толенов о реванше с Брито: «Он не хочет со мной драться»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Дамир Толенов рассказал о победе над бразильцем Эдсоном Аморимом 18 ноября на турнире OCTAGON 52 в Алматы и возможном реванше с Клаудечи Брито, от которого Дамир потерпел единственное поражение в карьере:

«В принципе, настраивался на все три раунда [в бою с Аморимом] — но, конечно, я ещё не показал весь свой арсенал. В следующем бою удивлю вас снова. Когда ждать реванша с Клаудечи Брито, с которым теперь встретится Сундет Айткул? Пока не дают. Он не хочет со мной драться»

В сентябре 2023 года Толенов впервые проиграл в профессиональной карьере, уступив Брито (9-2) на турнире OCTAGON 50.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий