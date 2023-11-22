Дамир Толенов о реванше с Брито: «Он не хочет со мной драться»

Дамир Толенов рассказал о победе над бразильцем Эдсоном Аморимом 18 ноября на турнире OCTAGON 52 в Алматы и возможном реванше с Клаудечи Брито, от которого Дамир потерпел единственное поражение в карьере:

«В принципе, настраивался на все три раунда [в бою с Аморимом] — но, конечно, я ещё не показал весь свой арсенал. В следующем бою удивлю вас снова. Когда ждать реванша с Клаудечи Брито, с которым теперь встретится Сундет Айткул? Пока не дают. Он не хочет со мной драться»

В сентябре 2023 года Толенов впервые проиграл в профессиональной карьере, уступив Брито (9-2) на турнире OCTAGON 50.

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