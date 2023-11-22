Георгий Кичигин проведет в январе защиту титула OCTAGON

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Лига OCTAGON объявила о проведении чемпионского боя в полусреднем весе.

Это произодет в январе следующего года в рамках ивента OCTAGON 54, на котором действующий чемпион организации из Казахстана Георгий «Рыцарь» Кичигин (29-10) проведет первую защиту титула в поединке с узбекским бойцом Шохасаном Мирзаматовым (11-2).

Боец из Казахстана завоевал чемпионский пояс в поединке с россиянином Ричардом Тотровым (12-7) на турнире OCTAGON 50.

Ранее Кичигин сообщал, что его менеджеры ведут переговоры с американской лигой PFL.

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