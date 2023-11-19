Бекзат Алмахан одержал очередную яркую победу
Бекзат Алмахан (16-1) провел поединок на турнире промоушна Octagon.
В поединке в Алматы Алмахан нокаутировал бразильца Яна Ферраза за две секунды до конца поединка.
Алмахан является претендентом на попадание в лучший промоушн мира UFC. На данный момент казахстанский боец идет на серии из восьми побед подряд.
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