Бекзат Алмахан одержал очередную яркую победу

Бекзат Алмахан (16-1) провел поединок на турнире промоушна Octagon.

В поединке в Алматы Алмахан нокаутировал бразильца Яна Ферраза за две секунды до конца поединка.

Алмахан является претендентом на попадание в лучший промоушн мира UFC. На данный момент казахстанский боец идет на серии из восьми побед подряд.

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