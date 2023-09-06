Жалгас Жумагулов про Алиби Идриса: «Возможно, он готов к UFC»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Ural FC Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис, возможно, готов к переходу в UFC, заявил бывший файтер промоушна Жалгас Жумагулов:

«Алиби, возможно, готов к UFC, но, думаю, надо ему поехать в США. Там почувствовать атмосферу, сделать пару боёв — и вперёд»

Ранее Идрис предложил Ural FC свою кандидатуру на бой за вакантный пояс организации в весовой категории 57 кг.

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