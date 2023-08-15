Алиби Идрис о предложении от BRAVE: «Они предложили контракт на три года»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Brave Combat Federation Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец Алиби Идрис рассказал о предложении от контракта со стороны Brave:

«До боя с Аллисоном было предложение от BRAVE, но был контракт на три года. Я не хотел на такой срок. У Асу потом были с ними, у Мокаева тоже. По гонорару они предложили 5+5, у меня в NAIZA такие же условия. Поэтому лучше здесь подраться»

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