Алиби Идрис о предложении от BRAVE: «Они предложили контракт на три года»

Казахстанский боец Алиби Идрис рассказал о предложении от контракта со стороны Brave:

«До боя с Аллисоном было предложение от BRAVE, но был контракт на три года. Я не хотел на такой срок. У Асу потом были с ними, у Мокаева тоже. По гонорару они предложили 5+5, у меня в NAIZA такие же условия. Поэтому лучше здесь подраться»

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