Николай Самусев подерется за пояс лиги «Наше дело»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Naiza Fighting Championship Николай Самусев Спорт Казахстана

Экс-чемпион Лиги NAIZA Николай Самусев бросил вызов чемпиону лиги «Наше Дело» Максиму Намитову:

«Я пришел заявить о себе, буду газовать до конца».

Гамидов принял вызов и бойцы даже успели провести дуэль взглядов.

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