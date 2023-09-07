Николай Самусев подерется за пояс лиги «Наше дело»

Экс-чемпион Лиги NAIZA Николай Самусев бросил вызов чемпиону лиги «Наше Дело» Максиму Намитову:

«Я пришел заявить о себе, буду газовать до конца».

Гамидов принял вызов и бойцы даже успели провести дуэль взглядов.

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