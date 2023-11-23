Хоакин Бакли хочет подраться с Рахмоновым

Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что готовится выйти на замену своему соотечественнику Стивену Томпсону в бою с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым 16 декабря, поскольку ожидает, что «Вандербой» в конечном итоге снимется с турнира:



«Я все еще планирую подраться в декабре. Мы наблюдаем за поединком Шавката и «Вандербоя». Никакого неуважения к «Вандербою», он всегда был крепким парнем, готовым принимать любые бои. Но что-то мне подсказывает, что на этот бой он не выйдет. Есть у меня такое чувство.



Поэтому я готовлюсь, понимаете? «Вандербой» неспроста ведь долгое время не хотел биться с Шавкатом. Думаю, UFC отвалил ему целый мешок денег, чтобы он все-таки согласился. Однако, несмотря на это, в этом виде спорта все решает психология»

ротивостояние Рахмонова и Томпсона должно стать частью главного карда турнира UFC 296 в Лас-Вегасе. Бакли не оставляет надежд выйти в октагон против «Номада» вместо Стивена.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC