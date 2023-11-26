Эксперт о бое Рахмонов – Томпсон: «Я ставлю на победу Шавката решением судей»

Канадский эксперт в ММА Джеймс Линч считает, что предстоящий бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) впервые пройдет всю дистанцию.

— Естественно, в этом бою все ставят на Шавката. Я тоже ставлю на Шавката, но некоторые могут со мной не согласиться... Я ставлю на его победу решением судей. И на то у меня есть пару причин. Этот бой рассчитан всего на три раунда. Я считаю, что такой большой поединок должен быть пятираундовым. Поэтому шансы на финиш в этом бою не такие большие, как были бы в пятираундовом поединке. Да, против меня тот факт, что Шавкат никогда не проходил всю дистанцию...

Но и Томпсона в UFC финишировали лишь один раз. Мне не нравится это слово, то в том бою была счастливая случайность для Петтиса. На самом деле этого парня [Томпсона] не так легко победить. Он хорош в партере. Думаю, его будет трудно финишировать за три раунда. Томпсон дрался с хорошей оппозицией. Он не показывает признаков замедления или старения и не является тем бойцом, которому наносят урон. Поэтому я ставлю на победу Шавката решением судей, — говорит Линч.

Бой Рахмонов – Томпсон состоится 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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