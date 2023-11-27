Тренер Рахмонова: «Стивент Томпсон – самый опытный соперник Шавката»

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Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, работающий с Шавкатом Рахмоновым, прокомментировал предстоящий бой казахстанца со Стивеном Томпсоном.

— В чем казахстанец значительно превосходит своего оппонента?

— Я думаю, что тот кто лично знает Шавката, то может сказать что его сильными качествами являются характер и упорство. Но не просто характер а именно качества, которые отличают кочевников — это быть неприхотливым, уметь адаптироваться в сложных условиях, выдержка и умение идти до конца — ведь не зря его прозвище «Номад», что означает кочевник.

Томпсон — самый сильный из всех соперников «Номада»?

— Я бы сказал что самый опытный. Безусловно, человек, который в рейтинге топ-10 не может априори быть слабым, но опыт это его основное преимущество, – сказал Сапаров.

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