Экс-соперник Багова Шайхаев обратился к Резникову: «Если после Багова от тебя что-то, ты мне интересен»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Дауд Шайхаев обратился к Артему Резникову: 

«Артем, когда ты путаешь север с югом, у тебя иногда сбивается компас. Следует учитывать весь арсенал бойца в ММА. Всегда. Слишком много аналитики от тебя в последнее время. Иногда она верная. Особенно запомнился анализ после боя с Вартаняном, где ты признаешь себя «мешком». Такую самокритику от бойца редко увидишь. Я не сторонник этих диалогов. Хотел бы больше высказываться в бою. Если после Багова от тебя что-то останется – ты мне интересен. Если твои слова не подтвердятся делом, то извини. Меньше шоу, больше показывать в бою. Вот что в лиге всегда ценилось, в разговорах и поступках. Связь».

Дауд выигрывал Али Багова раздельным решением судей в марте 2023.

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