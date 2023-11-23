Артем Резников о завершении карьеры Балаевым: «Ты заслужил отдых»
Казахстанский боец ММА Артем Резников отреагировал на новость о завершении карьеры ветерана смешанных единоборств из России Марата Балаева:
«Братан, ты пример для многих бойцов, в том числе и для меня! Ты заслужил отдых! Удачи тебе в тренерской карьере!», — написал в Instagram Stories
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