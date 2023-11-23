Артем Резников о завершении карьеры Балаевым: «Ты заслужил отдых»

Казахстанский боец ММА Артем Резников отреагировал на новость о завершении карьеры ветерана смешанных единоборств из России Марата Балаева:

«Братан, ты пример для многих бойцов, в том числе и для меня! Ты заслужил отдых! Удачи тебе в тренерской карьере!», — написал в Instagram Stories

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC