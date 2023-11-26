Сергей Семак о замене Алипа в матче с «Сочи»: «Он подустал с моральной точки зрения – игра в составе сборной Казахстана была очень важной»
Сергей Семак прокомментировал замену Нуралы Алипа в концовке матча 16-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).
— Коротко: у Алипа ничего серьезного, просто поберегли?
— Надеюсь, что да. Алип сейчас играет, играет много. Думаю, смена полей и покрытий тоже отражается на состоянии мышц и у него, и у Эраковича. Страхиня не играл, поехал в сборную, ему сложно физически.
Алип подустал и с точки зрения физической, и с моральной — игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, футболисты в разном состоянии приезжают. Нам за это время нужно отдохнуть и подготовиться к следующему матчу, – отметил Семак.
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