Сергей Семак о замене Алипа в матче с «Сочи»: «Он подустал с моральной точки зрения – игра в составе сборной Казахстана была очень важной»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сергей Семак прокомментировал замену Нуралы Алипа в концовке матча 16-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Коротко: у Алипа ничего серьезного, просто поберегли?

— Надеюсь, что да. Алип сейчас играет, играет много. Думаю, смена полей и покрытий тоже отражается на состоянии мышц и у него, и у Эраковича. Страхиня не играл, поехал в сборную, ему сложно физически.

Алип подустал и с точки зрения физической, и с моральной — игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, футболисты в разном состоянии приезжают. Нам за это время нужно отдохнуть и подготовиться к следующему матчу, – отметил Семак.

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2 комментария

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MyGerodot
В Зените Алип поначалу так хорошо не смотрелся, но со временем здорово прибавил, отвоевал место в основе. И в сборной Казахстана его игра была очень и очень неплохой.
+3
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+3
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igls54
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Любовь Мелехова
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
А вы наблюдательны.
0
0
0
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