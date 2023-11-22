Агент Алипа о слухах про интерес «МЮ»: «В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов»
Представители Нуралы Алипа высказались о слухе про интерес «Манчестер Юнайтед».
Ранее ИА El.kz сообщило, что защитника «Зенита» просматривает «МЮ», а на игру сборной Казахстана со Словенией (1:2) в квалификации Евро-2024 должны были приехать скауты английского клуба.
«В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов.
Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», – сообщили в агентстве Player Career Management, представляющем интересы Алипа.
Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.
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