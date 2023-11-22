Агент Алипа о слухах про интерес «МЮ»: «В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов»

Представители Нуралы Алипа высказались о слухе про интерес «Манчестер Юнайтед».

Ранее ИА El.kz сообщило, что защитника « » просматривает « », а на игру сборной со Словенией (1:2) в квалификации Евро-2024 должны были приехать скауты английского клуба.

«В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов.

Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», – сообщили в агентстве Player Career Management, представляющем интересы .

Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.

Алип вытеснил Ренана из-за ошибок и лимита на легионеров. Это надолго?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?