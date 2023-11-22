Агент Алипа о слухах про интерес «МЮ»: «В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов»

Теги Зенит Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы сборная Казахстана по футболу Нуралы Алип Спорт-Экспресс Sports.ru - Казахстан Футбол

Представители Нуралы Алипа высказались о слухе про интерес «Манчестер Юнайтед».

Ранее ИА El.kz сообщило, что защитника «Зенита» просматривает «МЮ», а на игру сборной Казахстана со Словенией (1:2) в квалификации Евро-2024 должны были приехать скауты английского клуба.

«В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов.

Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», – сообщили в агентстве Player Career Management, представляющем интересы Алипа.

Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.

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33 комментария

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Cristiano Ronaldo
Казахстанцы отжигают, напились кумыса и давай шутить)
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Mad1soN
Для информации. Владелец Кайрата сообщал, что Аякс не только интересовался Алипом, но и делал запрос на трансфер, но за него заломили 5 млн, само собой сорвалось все тогда. НО! Тогда тренером был в Аяксе никто иной как Эрин Тен Хаг. Все возможно, с учетом как прибавляет Алип.
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ТрактоПоктер
Посмотрите на источник - это же СПИДИНФО - Экспресс
+6
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Дмитрий9779
Алип в МЮ,Ренан уходит,Вендел,Клаудиньо,Сутормин,Ерохин,какая ...лодку раскачивает,вопрос риторический
+6
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Peter Parker
Куда катится этот мир. Если Мю хочет покупать защитника, то это к Спартаку. Уважайте традиции, защитники Зенита для Ливерпуля, защитники Локо для Челси.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Mad1soN
Для информации. Владелец Кайрата сообщал, что Аякс не только интересовался Алипом, но и делал запрос на трансфер, но за него заломили 5 млн, само собой сорвалось все тогда. НО! Тогда тренером был в Аяксе никто иной как Эрин Тен Хаг. Все возможно, с учетом как прибавляет Алип.
с детства за Алипом следит:)))
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий9779
Алип в МЮ,Ренан уходит,Вендел,Клаудиньо,Сутормин,Ерохин,какая ...лодку раскачивает,вопрос риторический
Какая 🐷....
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Любезный Коссутий
бред
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Mad1soN
Алип очень мощно сыграл в том матче, в Зените он прибавил. Ему всего 23. Не удивительно, что за ним могут наблюдать.
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Бронислав Каминский
у маню теперь уровень такой,что Алип бы там был главной звездой
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Жорег Борщофф
Почему Тен Хаг? Там масса сотрудников, которые отслеживают кучу игроков, это нормальный процесс.
за что купил, за то продал, он же написал - Тен Хаг его заприметил ещё лет 5 назад.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Mad1soN
Алипу 23, а мне 33, не сильно то и сложно следить было)
я не про тебя, а про Тен Хага:))) вот до чего эгоцентризм доводит.
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Мақсат Алдаш
Ответ as04034@gmail.com
а почему бы и нет, учитывая все эти обязательные квоты с азиатскими в том числе игроками.
Казахстан це еуропа
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кuraakula belov
Ответ Mad1soN
Для информации. Владелец Кайрата сообщал, что Аякс не только интересовался Алипом, но и делал запрос на трансфер, но за него заломили 5 млн, само собой сорвалось все тогда. НО! Тогда тренером был в Аяксе никто иной как Эрин Тен Хаг. Все возможно, с учетом как прибавляет Алип.
Не будет МЮ или другой английский клуб брать игрока из РПЛ напрямую по этическим причинам
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Жорег Борщофф
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
я не про тебя, а про Тен Хага:))) вот до чего эгоцентризм доводит.
Почему Тен Хаг? Там масса сотрудников, которые отслеживают кучу игроков, это нормальный процесс.
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alexmixer9
Ответ Дмитрий9779
Алип в МЮ,Ренан уходит,Вендел,Клаудиньо,Сутормин,Ерохин,какая ...лодку раскачивает,вопрос риторический
И зачем такими отбитыми утками раскачивать лодку?)
В Алипа в МЮ только особо одарённые ребята могут поверить
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Avax
Ответ Дмитрий9779
Алип в МЮ,Ренан уходит,Вендел,Клаудиньо,Сутормин,Ерохин,какая ...лодку раскачивает,вопрос риторический
назову слово целиком - свинья?
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Faust Doc
Ответ Дмитрий9779
Алип в МЮ,Ренан уходит,Вендел,Клаудиньо,Сутормин,Ерохин,какая ...лодку раскачивает,вопрос риторический
Суто Рмин в Японию))
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Мексиканская песня
Какое агентство? Гарри Поттер и Тайная комната?
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as04034@gmail.com
а почему бы и нет, учитывая все эти обязательные квоты с азиатскими в том числе игроками.
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Мукунку хороший
Наверняка из зенита накидывают.. Но как то не смешно совсем..
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S. A.
Только представьте связку Алип-Магуайр
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Фан Рубина
Другое дело, что зачем Алипу переходить туда на понижение из сильнейшей лиги мира - РПЛ. Ну разве что понты перевесят желание развиваться в футболе.
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Leon Petov
Ну так-то Нуралы не испортил бы картину в нынешнем МЮ, на фоне Эвансов и Магуаеров
+4
-4
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