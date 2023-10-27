Нуралы Алип: «После истории со стулом друзья начали называть меня Алаба-Алип»

Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Финляндии по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник сборной Казахстана и «Зенита» Нуралы Алип рассказал, почему отпраздновал победу сборной Казахстана над Финляндией в квалификации Евро со стулом в руках.

— Как прокомментируете ваши эмоции после победы над сборной Финляндии в игре отборочного цикла к Евро‑2024?

— В предыдущем туре мы проиграли Дании. Поэтому было очень важно выиграть у сборной Финляндии, иначе шансы выйти на Евро сводились бы к нулю. Поэтому эмоции после победы над финнами было трудно сдержать. Когда мы шли к нашим болельщикам, увидел стул, рядом с ним — никого. В голове пронеслось, как Алаба после победы «Реала» тряс стулом над головой. В итоге на эмоциях сделал примерно то же самое. Правда, потом много подколок было. Друзья даже Алипом‑Алабой назвали.

— Как оцениваете шансы Казахстана выйти на Евро?

— Надо выигрывать два оставшихся матча. Правда, если Словения обыграет Данию, а датчане в последнем туре победят Северную Ирландию, то от нас ничего зависеть не будет. Но, надеюсь, этого не произойдет, и Дания не уступит Словении. Тогда решающим для нас станет выезд в Словению. Очень хочется, чтобы нам повезло, — сказал Алип .

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5 комментариев

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AIBOLIT66
молодец парень, за 12 игр в основе вырос на две головы...как в последнем матче он выгреб мяч просто загляденье, тот случай когда доверие значит больше чем нагоняй...
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+12
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Фантом
Могло быть и хуже: стал бы Алипом-Кокориным.
+13
-4
+9
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Карл_Иваныч
Главное, осторожнее со стулом.
Тот ещё "снаряд".
0
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0
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