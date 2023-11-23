Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин: «Не удивлюсь, если «МЮ» действительно интересуется Алипом»

Теги Зенит Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Константин Лепехин Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику сине-бело-голубых Нуралы Алипу. 

«Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» интересуется Алипом, это может быть реальностью. Это основной игрок сборной Казахстана, футболист топового российского клуба, по возрасту он достаточно молодой. Все компоненты говорят о том, что интерес к нему может быть. Человек за последний год из неосновного футболиста «Зенита» дорос до игрока основы, причем по делу.

Это говорит о том, что он растет. В футболе важно, когда человек прогрессирует. Надеюсь, у него еще есть пространство для роста. Алип прибавляет на глазах, такое редко бывает. Причем он прибавлял, не играя в составе, что для защитника очень тяжело, практически невозможно. Его потенциал неизвестен. Алип может дорасти до какого угодно уровня», — сказал Лепехин.

Ранее ИА El.kz сообщило, что защитника «Зенита» просматривает «МЮ», а на игру сборной Казахстана со Словенией (1:2) в квалификации Евро-2024 должны были приехать скауты английского клуба.

Статистика 23-летнего футболиста доступна тут.

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