Камил Гаджиев о турнире в Казахстане: «Для меня там серых зон и того, что я не знаю, не осталось»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о планах провести в ближайшем будущем очередной турнир лиги в Казахстане:

«Я поговорю со своими партнерами. Не партнерами из мира ММА, а со своими казахскими партнерами. Обсудим, как лучше на их взгляд — совместный турнир провести или как сказал Нурбек, просто прийти к ним в гости. Посмотрим. Я за партнерство. Я провел пять турниров в Казахстане. Для меня там серых зон и того, чего я не знаю, уже не осталось»

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